Ministerul Educatiei: Componenta comisiilor de specialitate CNATDCU, propusa de comitetele de selectie

Stiri pe aceeasi tema

- In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului Educației nr. 6156/30.08.2023, privind organizarea și desfașurarea Examenului de Bacalaureat, joi, 28 iunie, a avut loc ședința publica de tragere la sorți a membrilor comisiilor din centrele de examen și centrul zonal de evaluare. …

- Proiectul de hotarare nr. 272 2024 privind aprobarea planului de administrare in integralitate cu ambele componente manageriala si de administrare al societatii CT BUS SA Constanta se afla pe ordinea de zi a sedintei CLM Constanta din data de 27 iunie. Initiatorul proiectului care are avizele Comisiilor…

- Ministerul Educației, in calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reforma și Reziliența (PNRR), lanseaza apelul de proiecte „Granturi pentru unitațile de invațamant pilot”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliența, Componenta 15: Educație. Obiectivul…

- Costurile reparațiilor auto ar putea fi reglementate prin tarife de referința, daca amendamentele introduse in Parlament vor fi aprobate. Aceasta propunere, susținuta de Consiliul Concurenței, urmarește sa plafoneze atat tarifele percepute de service-urile auto pentru reparații efectuate in baza polițelor…

- Ministerul Educației a deschis consultarea publica pentru Ghidul solicitantului aferent apelului II de proiecte din cadrul Planului Național de Reforma și Reziliența (PNRR), intitulat „Construcția infrastructurii universitare pentru campusurile studențești ale viitorului”. Aceasta inițiativa…

- Ministerul Educatiei a anuntat ca a deschis apelul de candidaturi in vederea ocuparii pozitiilor de membru ale Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, pentru mandatul 2024 – 2028. „Apelul vizeaza selectia membrilor care vor constitui viitoarea Comisie…

- Ministerul Educației a lansat, luni, procedurile pentru desemnarea membrilor viitoarei Comisii Naționale de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare ... The post DESEMNAREA CONDUCERII Ministerul Educației incepe alegerea viitorilor membri CNATDCU first appeared on Informatia…

- Noul Cod Silvic, finalizat de Guvern luna trecuta, intra in dezbaterea pe articole a comisiilor de specialitate la Senat. Include prevederi precum supravegherea video a drumurilor forestiere, care permit lupta digitalizata cu furturile și taierile ilegale de padure, dar opoziția acuza ca proiectul nu…