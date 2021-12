Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile nu s-au consultat intre ele inainte sa faca licitatia pentru testele de saliva, de aceea acestea au ajuns in scoli neambalate, reiese din raspunsurile primite de Newsweek de la Ministerul Educatiei si Agentia Medicamentului. Mai mult, de licitatie s-a ocupat DSU. Ministerul Educatiei spune…

- Testele de saliva au generat dezbateri intense in spațiul public. In primul rand din cauza intarzierii acestora in școli și din cauza procedurii prin care ele sunt efectuate. In al doilea rand, s-a constatat ca acestea nu sunt ambalate in kituri individuale, ci componentele vin separat, in pachete mari,…

- Primul termen de livrare in scoli a testelor de saliva este 24 noiembrie, iar urmatoarele pe 2 si 9 decembrie, a anuntat, azi, ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu. "Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a semnat contractele subsecvente și are in curs de semnare alte patru…

- Social Cine ii testeaza anti-COVID pe elevi? Ping-pong intre ministere in legatura cu metodologia noiembrie 18, 2021 10:12 Procedura de lucru privind realizarea testarii rapide antigen din saliva in unitațile de invațamant nu este inca lamurita: Ministerul Educației așteapta soluția de la Ministerul…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența, prin Hotararea CNSU nr.102/2021, a abilitat Ministerul Sanatații sa elaboreze o procedura de administrare a testelor rapide antigen non-invazive efectuate din proba de saliva, care urmeaza a fi utilizate in unitațile de invațamant din țara. Apoi, Ministerul…

- Dr. Raed Arafat spune ca testarea din saliva trebuie sa fie facuta de cadrele didactice. „Daca ne așteptam sa vina unii din afara școlii sa faca acest lucru, nu va merge”, a precizat șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU). Potrivit șefului DSU, prima tranșa de teste nederanjante, din…

- Elevii sau cadrele didactice vor putea fi testate de saptamana viitoare, procedura fiind in curs de finalizare, a anunțat luni Sorin Cimpeanu, ministrul Educației. „Tocmai am avut o discutie cu reprezentantii ONAC. Procedura de achizitie este in curs de finalizare, iar saptamana viitoare am primit garantii…

- CNSU a aprobat folosirea testelor de saliva in școli. Vor fi achiziționate 70 de milioane de teste pentru depistarea COVID Decizie in ședința de astazi a Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Membrii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) s-au intrunit sambata pentru a lua…