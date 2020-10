Ministrul Educației, Monica Anisiei, s-a autosesizat și a cerut deschiderea unei anchete dupa ce in spațiul public au aparut imagini care sursprindeau o profesoana dintr-o școala din Maramureș in timp ce-și palmuia elevii. „Astazi (ieri-n.red) am aflat de pe pagina de Facebook a lui Andy Popescu, dintr-o inregistrare video, ca mai mulți elevi de la o școala din localitatea Borșa, județul Maramureș, au fost loviți de o profesoara. Am contactat personal atat inspectorul școlar general, cat și inspectorul școlar general adjunct ai inspectoratului școlar, solicitandu-le ca luni dimineața sa inceapa…