- Sorin Cimpeanu, a declarat, joi, la ieșirea de la ședința de la Ministerul Educației, ca examenele naționale se vor desfașura dupa calendarul deja stabilit, iar pentru clasele terminale structura anului școlar nu va fi modificata.

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca se ia in vedere o modificare a structurii anului școlar 2020-2021, așa incat examenele naționale – evaluarea naționala pentru elevii de a clasa a VIII-a și bacalaureatul pentru cei de a XII-a și a XIII-a – sa fie reprogramate. „Avand in vedere agravarea…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, sustine ca nu poate explica de ce intr-o scoala dintr-o localitate cu rata mare de infectare elevii din clasele primare merg toti la cursuri in acelasi timp, iar cei din anii terminali de la gimnaziu si liceu merg doar jumatate din clasa.

- Ministerul Educației va propune ca elevii din clasele a VIII-a și a XII-a sa mearga in mod fizic la cursuri și in cazul in care școala intra in scenariul roșu, pentru ca examenele naționale vor fi cu prezența fizica, relateaza Mediafax si Hotnews. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, sambata…

- Alt ministru la invațamant, alte schimbari. Ministrul Educației a emis un ordin prin care modifica structura anului scolar 2021 – 2022, ordin care a fost publicat marti in Monitorul Oficial. Potrivit documentului, cursurile anului scolar 2021 – 2022 se vor derula pe parcursul a 34 de saptamani, incepand…

- Elevii intra de astazi in vacanța pentru o saptamana, dupa primul semestru al anului școlar 2020-2021, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației. Cursurile ar urma sa inceapa in data de 8 februarie, insa, la aceasta ora, elevii și profesorii nu știu daca se intorc fizic la școala sau vor…