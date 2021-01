Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca școala online a lasat gauri in educația elevilor, Ministerul Educației a decis sa includa ore in plus care ar putea fi predate și sambata. Aproximativ 70 de milioane de euro reprezinta... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ministerul Educatiei a transmis catre inspectoratele scolare o nota in care solicita inscrierea la vaccinare cu prioritate a angajatilor din invatamantul prescolar si a celor din unitatile de invatamant preuniversitar care urmeaza sa functioneze cu prezenta fizica

- O adresa trimisa duminica, 17 ianuarie, de catre Minister spre inspectoratele scolare specifica modalitatea prin care se va derula intocmirea listelor cu profesorii care vor sa se vaccineze in cadrul celei de-a doua etape de vaccinare.

- ]n urma primei etape de consultare, Ministerul Educației a facut publice rezultatele din 15 ianuarie cu privire la disponibilitatea de vaccinare a personalului din invatamant, cu precizarea ca... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a reiterat, marti seara, ideea ca-si doreste deschiderea „cat mai grabnica” a scolilor si anunta ca decizia va fi luata dupa a doua jumatate a lunii ianuarie, in functie de mai multi factori. Ministrul anunta ca sunt 340.000 de angajati in invatamantul preuniversitar…

- Doar vaccinarea cadrelor didactice și a personalului auxiliar nu asigura un status imunologic, in așa fel incat sa permita imediat deschiderea școliilor, a explicat la Digi24 Ioana Stancel, expert in politici de sanatate publica, informeaza edupedu.ro . „Decizia privind deschiderea școlilor este o decizie…

- Inițial administrația locala a alocat fonduri de la buget pentru 260 de tablete gratuite destinate elevilor din comuna Luna Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii (MECC) a aprobat prin ordinul nr. 1091/2020 „Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din invațamintul general, profesional tehnic și din cadrul structurilor de asistența psihopedagogica”, inregistrat de catre Ministerul Justiției in Registrul de stat…