Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a publicat astazi pe site-ul bacalaureat.edu.ro notele finale dupa contestații la BAC 2024. Numarul contestațiilor este și el foarte mare. Absolvenții de liceu participanți la Bac 2024 au depus aproximativ 51.000 de contestații, potrivit datelor Ministerului Educației, citate…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, anunta ca peste 76% dintre absolventii de liceu care au sustinut examenul de bacalaureat au promovat, rata de promovare fiind comparabila cu cea de anul trecut. Cea mai ridicata rata de promovare s-a inregistrat in randul absolventilor liceelor teoretice. Ministerul…

- Ministerul Educației publica, azi, 3 iulie, primele rezultate dupa examenul de Evaluare Naționala 2024. Pot fi depuse contestații astazi, intre orele 16.00 și 19.00, și maine (joi, 4 iulie), intre orele 8.00 și 12.00.UPDATE 12:04 - Rezultatele la Evaluarea Naționala au fost publicate pentru fiecare…

- Elevii romani au obtinut cinci medalii de aur, doua medalii de argint si o mentiune de onoare la Olimpiada Asiatica de Fizica, ce are loc in Malaezia, a anuntat Ministerul Educatiei, Ligia Deca. Elevii romani au obtinut cinci medalii de aur, doua medalii de argint si o mentiune de onoare la Olimpiada…

- Ministerul Educației introduce o noua bursa pentru elevi, menita sa motiveze școlarii cu rezultate medii sa progreseze. In anul școlar 2024-2025, elevii vor putea beneficia de o noua bursa, denumita bursa de reziliența. Ministrul Educației, Ligia Deca, explica faptul ca aceasta masura are ca scop incurajarea…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, anunta ca a gasit solutia tehnica pentru ca, in cazul in care exista diferente de notare la grile, profesorii sa afle și sa poata reevalua lucrarile. ”Am gasit solutia tehnica pentru ca, in cazul in care exista diferente de notare la grile, la evaluarea nationala, platforma…

- Bani mai mulți pentru unii profesori. Ligia Deca, ministrul Educației, a spus ca anul acesta va crește suma cu care vor fi platiți profesorii implicați in desfașurarea examenelor naționale la vara. „Ceea ce pot spune cu siguranța este ca va fi o creștere fața de anul trecut și o vom anunța in scurt…

- Examenul de bacalaureat certifica niste competente ale absolventului, iar subiectele nu sunt grele si sunt create pentru nivelul mediu, a precizat ieri ministrul Educatiei, Ligia Deca. „Examenul de bacalaureat certifica niste competente ale absolventului. Aceste competente, pentru a putea fi recunoscute…