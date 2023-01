Ministerul Educației anunță dacă elevii vor mai merge la școală, în contextul creșterii numărului cazurilor de gripă Ministerul Educației a anunțat, joi, ca de luni școlile se vor redeschide in condiții normale și nu avem in vedere suspendarea cursurilor, trecerea in regim online sau in sistem hibrid. Informația vine dupa ce mai multe televiziuni centrale titrat ca azi este posibila luarea unei decizii de inchidere a școlilor pe fondul creșterii numarului de cazuri de gripa. Ministerul anunța, in condițiile in care la Ministerul Sanatații a avut loc o ședința cu autoritațile din Sanatate, ca „in funcție de evoluția situației epidemiologice, vom avea in vedere incheierea unui protocol comun ME-MS”. Ce a declarat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

