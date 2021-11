Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul pentru bursele elevilor a crescut cu 109 milioane lei. Anunțul ministrului Educației, dupa rectificarea bugetara Bugetul pentru bursele elevilor a crescut cu 109 milioane lei. Anunțul ministrului Educației, dupa rectificarea bugetara Sorin Cimpeanu a anunțat faptul ca Ministerul Educației a…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca, in urma rectificarii bugetare, in bugetul institutiei s-au alocat 217 milioane de lei pentru cheltuileli de personal. De asemenea, bugetul pentru bursele elevilor a crescut cu 109 milioane de lei si s-au alocat inca 5 milioane de lei pentru finantarea…

- Ministrul, Sorin Cimpeanu, informeaza ca la rectificarea bugetara de vineri au fost suplimentate fondurile alocate educației. „Prin rectificarea bugetara de astazi in bugetul Ministerului Educatiei a fost alocata suma de 217 milioane lei pentru cheltuieli de personal/ suplimentare necesara ca urmare…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat luni seara, la Antena 3 , ca testarea rapida antigen pentru elevi in școli „este inaplicabila” daca in respectiva școala exista „un singur cadru medical sau nu niciun cadru medical”. „Eu sunt dator sa atrag atenția celor care au emis aceasta instrucțiune…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca tezele nu vor fi suspendate in acest an școlar și vor fi susținute de elevi in aceeași forma, scrisa, cu prezența fizica. Ministerul Educației menține tezele ca forma de evaluare a nivelului de cunoștințe și competențe dobandite de elevi, a anunțat Sorin…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a dat asigurari ca procedurile pentru achiziția de teste rapida pe baza de saliva pentru detectarea infectarii cu coronavirus sunt „in curs de finalizare”. El a avansat ca termen 21-25 noiembrie pentru ca școlile sa intre in posesia lor, potrivit unui emisiune a…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca in momentul de fața exista un stoc de 30 de milioane de masti de protectie. Sorin Cimpeanu: „De respectarea regulii privind portul mastii sunt responsabili directorul scolii si persoana desemnata pentru asigurarea protectiei sanitare.” „Din centralizarea…

