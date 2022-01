Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 27.000 de elevi si peste 7.300 de profesori si angajati sunt confirmati cu COVID, anunta vineri ministerul Educatiei, care precizeaza ca 2,6% dintre clase, peste 3.500, functioneaza online. La nivel național, 108 unitați de invațamant cu personalitate juridica sau structuri (0,61% din numarul…

- Aproape 27.000 de elevi și preșcolari sunt confirmați cu COVID-19, a anunțat, vineri, Ministerul Educației. La aceștia se adauga peste 7.000 de angajați din școli și gradinițe. Ministerul Educației anunța ca, vineri, la nivel național, 108 unitați de invațamant, adica 0,61% din numarul total, și 3.576…

- Mai multe școli și gradinițe din Timiș sunt in scenariu online din cauza infectarilor cu Covid in randul elevilor și personalului sau din cauza frigului din clase. Șase unitați de invațamant din Timișoara au trecut in sistem online din cauza temperaturilor scazute din salile de clasa. 354.000 teste…

- Un numar de 18 clase, majoritatea in scoli din municipiul resedinta, au primit aprobarea Consiliului de Administratie al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) si desfasoara in prezent cursurile in sistem online ca urmare a confirmarii unor cazuri de imbolnavire cu COVID-19 in randul elevilor sau…

- Inspectoratul Școlar Județean anunța ca 99 de clase din județul Bacau fac ore online, dupa ce au fost depistate cazuri de imbolnavire cu COVID in randul elevilor. Cele mai multe clase trecute online sunt la Colegiul „Alecsandri” din... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- ATENȚIE! In Dambovița, rand pe rand clase de elevi trec in online din cauza apariției cazurilor de COVID The post ATENȚIE! In Dambovița, rand pe rand clase de elevi trec in online din cauza apariției cazurilor de COVID first appeared on Partener TV .

- Peste 150 de unitati de invatamant din Buzau isi desfasoara cursurile in sistem online din cauza faptului ca mai putin de 60 la suta din personal nu este vaccinat anti-Covid insa situatia s-ar putea schimba la inceputul saptamanii viitoare. Potrivit prefectului judetului Buzau, Daniel Ticlea,…

- Nici nu a reinceput bine școala in format fizic in unele unitați de invațamant, ca au reaparut cazuri de clase trimise acasa, pentru ore online, din cauza confirmarii unor imbolnaviri de coronavirus in randul elevilor. Este cazul unei clase a IX-a de la Liceul Tehnologic „Victor Frunza” din Ramnicu…