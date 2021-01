17 ianuarie 1975: Bob Dylan lanseaza albumul Blood on the Tracks

Bob Dylan este un cantaret, compozitor, muzician si poet american.Blood on the Tracks este al 15 lea album de studio al cantaretului Bob Dylan lansat de Columbia Records in ianuarie 1975. Albumul a marcat intoarcerea lui Dylan la Columbia dupa ce lucrase pe doua albume cu… [citeste mai departe]