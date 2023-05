Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei a anuntat joi lansarea apelului de proiecte pentru achizitionarea de microbuze electrice pentru elevi, cu finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta."Ministerul Educatiei, in calitate de coordonator de reforme si investitii finantate prin Planul National de Reforma…

- Ministerul Educatiei anunta, joi seara, ca s-a lansat apelul PNRR pentru achizitia de microbuze electrice pentru elevi, valoarea totala fiind de 250 de milioane de lei, transmite News.ro. ”Vizam imbunatatirea transportului scolar, cu precadere in zonele izolate, cu populatie scazuta, prin furnizarea…

- Obținerea de catre Primaria Șcheia a distincției ”Eticheta Europeana pentru Excelența in Buna Guvernare-EloGE” din partea Uniunii Europene s-a lasat cu urmari pozitive pentru comuna suceveana. Primarul Vasile Andriciuc, a declarat ca in doar trei saptamani au fost aprobate la finanțare nu mai puțin…

- Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro…

- Simulare Evaluarea Naționala 2023. Ce subiecte s-au dat la Matematica. Simularea pentru Evaluarea Naționala 2023 a continuat marți cu proba la matematica. Simulare Evaluarea Naționala 2023. Ce subiecte s-au dat la Matematica Amintim ca probele au inceput de luni, cu cea la Limba și Literatura Romana,…

- Zacamantul a fost gasit intr-una dintre provinciile sale din vestul tarii și ar putea fi al doilea ca marime din lume, transmite CNBC, potrivit News.ro . Guvernul estimeaza ca aproximativ 8,5 milioane de tone de litiu se afla in acel zacamant. „Pentru prima data a fost descoperit in Iran un zacamant…

- Anul trecut, mașinile electrice au avut o cota de piața de 12.1% in țarile membre Uniunii Europene. Acest numar a crescut cu 3% fața de nivelul inregistrat in 2021, iar trendul ascendent este evidențiat de vanzarile de mașini electrice in perioada 2016-2022. Potrivit unui nou raport ACEA, vanzarile…

- Ministerul Educației, in calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), lanseaza in cadrul Investiției 10 – Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi, Programul Național „Microbuze electrice pentru elevi”.…