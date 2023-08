Termenul de ORFAN a fost scos din noua metodologie a Ministerului Educației, pusa in dezbatere publica. Pentru elevii cu un parinte decedat, bursele sociale nu se mai acorda fara o limita de venit, ci sunt condiționate de o limita, la fel ca in cazul familiilor cu venit minim. Ministerul Educației a publicat in dezbatere publica […] The post Ministerul Educației a uitat de orfani. Bursa sociala pentru un elev cu un singur parinte, condiționata de venit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .