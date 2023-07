Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Targu Mures, organizeaza consultarea opiniei publice cu privire la documentatia referitoare la obiectivul de investiții „Reabilitare infrastructura rutiera pe coridorul: cartier Tudor Vladimirescu – cartier 22 Decembrie 1989, deservit de transportul public", cod SMIS 143410. "Observatii,…

- Primaria Municipiului Sebeș aduce in dezbatere publica „Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii alin. (1) al Art. 13 din Contractul de atribuire in gestiune delegata a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in Municipiul Sebeș, nr. 65/2015 – „Tarife de transport”…

- Probele orale nu se vor mai sustine la Bacalaureatul de anul acesta, prevede proiectul unei ordonante de urgenta care este in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Educatiei. Astfel, elevii vor primi notele din timpul liceului la comunicarea orala in limba romana, limba minoritatilor nationale,…

- Spitalul Judetean de Urgenta "Fogolyan Kristoff" din Sfantu Gheorghe va implementa un proiect ce vizeaza reducerea infectiilor nosocomiale, finantat din fonduri europene prin Planul National de Redresare si Rezilienta. Potrivit managerului spitalului, Andras Nagy Robert, va fi dezvoltat laboratorul…

- Copiii care merg pentru prima data la creșa sau gradinița vor putea fi inscriși de parinți in perioada 6 - 15 iunie, conform calendarului pus in dezbatere publica, anunța Ministerul Educației.

- Noua instituție de invațamant superior iși va incepe activitatea didactica incepand cu anul universitar 2023/2024, potrivit proiectului de lege, care a intrat in dezbatere publica. Proiectul de lege prevede ca sediul principal al UNST Politehnica București va fi in capitala, iar in cadrul noii universitați…