Ministerul Educației a pus în consultare publică un proiect cu privire la depășirea efectivelor la clase Ministerul Educației a pus joi, 14 septembrie, spre consultare publica, un proiect de metodologie ce privește depașirea efectivelor de clase la antepreșcolari, școlari sau elevi din unitațile de invațamant preuniversitar de stat. Confruntat in anumite situații cu mai mulți elevi la clasa decat prevede legea, Ministerul Educației incearca sa reglementeze acum situația, propunand ca soluție un proiect de metodologie suplimentar. Prin acesta, se reglementeaza la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat organizarea si functionarea formatiunilor de studiu cu mai mult de 2 beneficiari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

