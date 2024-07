Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei a publicat miercuri, 24 iulie (ora 12:00), pe site-ul admitere.edu.ro, rezultatele repartizarii computerizate in invatamantul liceal a absolventilor clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Naționala. Trendul ascendent al numarului de elevi repartizați computerizat in invațamantul…

- Ministerul Educației a publicat miercuri, 27 iulie, pe platforma dedicata http://admitere.edu.ro, rezultatele repartizarii computerizate in invațamantul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a, pentru anul școlar 2024-2025. In județul Bacau au fost repartizați computerizat, in aceasta prima etapa,…

- TOPUL NEGRU al liceelor din Alba: Unde s-a intrat cu medii sub 5, la repartizarea computerizata 2024. La trei școli, ultima medie de admitere a fost puțin peste 3 TOPUL NEGRU al liceelor din Alba: Unde s-a intrat cu medii sub 5, la repartizarea computerizata 2024. La trei școli, ultima medie de admitere…

- Dupa stresul Evaluarii Naționale, urmeaza o noua zi plina de emoții pentru absolvenții clasei a 8-a. Miercuri 24 iulie, Ministerul Educației publica rezultatele repartizarii in licee. La Cluj cea mai mare competiție a fost pentru profilele reale, in special pentru cel de matematica-informatica.Cea mai…

- Miercuri, 24 iulie, Ministerul Educatiei publica rezultatele repartizarii computerizate in licee. Elevii afla astazi la ce liceu au intrat. Dosarele de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizați se depun in periada 25 - 30 iulie.

- Miercuri, 24 iulie, Ministerul Educatiei publica rezultatele repartizarii computerizate in licee. Elevii afla astazi la ce liceu au intrat. Dosarele de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizați se depun in periada 25 - 30 iulie.

- Rezultatele repartizarii computerizate la liceu, facute pe baza opțiunilor absolvenților de clasa a VIII-a, vor fi publicate maine, 24 iulie, pe admitere.edu.ro. Elevii, alaturi de parinți, au putut completa opțiunile lor pentru liceu in fișele de inscriere, in perioada 11 – 22 iulie. Maine va avea…

- Rezultate EVALUARE NAȚIONALA 2024: notele la examen, publicate astazi. Elevii afla rezultatele pentru admiterea la liceu Rezultate EVALUARE NAȚIONALA 2024: Ministerul Educației publica miercuri, 3 iulie, notele și mediile elevilor la examen. Rezultatele vor fi comunicate pana cel tarziu la ora 14.00.…