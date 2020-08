Stiri pe aceeasi tema

- Activitatile didactice care impun prezenta fizica a anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant pot fi suspendate pe durata starii de alerta la propunerea Consiliului de Administratie al unitatii de invatamant preuniversitar, cu avizul Inspectoratului Scolar si al Directiei…

- Activitatile didactice ce impun prezenta fizica a anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant pot fi suspendate pe durata starii de alerta la propunerea Consiliului de Administratie al unitatii de invatamant preuniversitar, cu avizul

- Ministerul Educației pregatește invațamantul online pentru toamna, printr-o ordonanța ce urgența care sa reglementeze acest tip de cursuri, chiar de la inceputul anului școlar 2020-2021. In plus, prezenta fizica la ore a elevilor va fi decisa la nivel local de autoritațile din fiecare județ in parte.

- Camera Deputatilor a adoptat tacit un proiect de lege care prevede ca, prin exceptie, in cazuri justificate reprezentate de declansarea starii de urgenta, starii de alerta si de efectele generate de acestea, Ministerul Educatiei si Cercetarii poate inlocui probele de la Evaluarea nationala si Bacalaureat…

- Conform Hotararii Guvernului nr. 394/2020 din 18 mai 2020, pe intreg teritoriul țarii a fost instituita starea de alerta, iar prin Hotararea de Guvern nr. 476/2020 din 16 iunie 2020, s-a prelungit starea alerta.Astfel, raman in vigoare dispozițiile art.27, alin.3 din Legea 55/2020, articol potrivit…