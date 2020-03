Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei si Cercetarii a decis suspendarea pe o perioada nedeterminata a tuturor olimpiadelor scolare judetene si regionale, dar și a tuturor competitiilor sportive școlare, ca masura de prevenire si combatere a infectarii cu...

- Suspendarea partiala sau integrala a cursurilor in mai multe unitati de invatamant din tara din cauza gripei afecteaza, in prezent, 7.061 de elevi, a anuntat joi Ministerul Educatiei si Cercetarii. La Iasi, cursurile sunt suspendate partial in scoala gimnaziala "Otilia Cazimir" si in scoala gimnaziala…

- Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC) a transmis o nota inspectoratelor scolare cu masurile obligatorii pe care unitatile de invatamant trebuie sa le aplice pentru prevenirea imbolnavirilor, in contextul declararii epidemiei de gripa. Intre acestea se numara suspendarea cursurilor unei clase/grupe…