- Odata cu sesiunea august – septembrie 2023 a examenului național de bacalaureat, ale carui probe scrise incep miercuri, 16 august, Ministerul Educației generalizeaza evaluarea digitalizata a lucrarilor candidaților. Asta dupa ce, in sesiunile iunie – iulie 2022 și iunie – iulie 2023 ale examenului național…

- Evaluarea Naționala 2023 incepe astazi, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Accesul candidatilor in sali este permis incepand de la ora 8:00, pana la ora 8:30, conform ghidului publicat de Ministerul Educației. Fiecare proba incepe la ora 9. Timpul de redactare a subiectelor din cadrul fiecarei…

- Ministerul Educației, prin ministrul Ligia Deca, a anunțat astazi, 11 iunie, 3 masuri care se vor lua pentru a se putea inchide anul școlar in cele mai bune condiții, respectiv pentru a nu fi afectate examenele elevilor de greva profesorilor. In debutul ședinței de Guvern de azi, premierul Nicolae Ciuca…

- Ministrul Educației a spus, vineri, ca examenele nationale isi pastreaza calendarul, in conditiile in care cadrele didactice se intorc de saptamana viitoare in salile de clasa, in caz contrar fiind necesara o reprogramare a probelor. „Am reusit sa tinem sub control calendarul examenelor nationale. Nu…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a afirmat, joi, ca reprogramarea examenelor nationale sau prelungirea anului scolar nu vor putea fi evitate, daca va continua protestul in educatie. „Ministerul Educatiei a facut tot posibilul astfel incat sa se reuseasca parcurgerea tuturor proceselor educationale sau…