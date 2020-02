Ministerul Educației a anunțat ce universități și-au suspendat cursurile de teama coronavirusului Ministerul Educației a anunțat ca mai multe universitați au decis sa-și suspende cursurile de teama noului coronavirus.Astfel, patru universitați și-au suspendat activitatea de teama coronavirusului, dupa cum urmeaza:Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a decis suspendarea cursurilor in perioada 24 februarie - 08 martieUniversitatea de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara a luat decizia ca toți studenții și cadrele didactice, care au fost in ultimele 14 zile in zone cu risc de infecție cu coronavirus (Covid-19), sa intre pentru o perioada de 14 zile in carantina la domiciliu.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

