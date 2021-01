Ministerul Educației a anunțat că doar 45% dintre angajații din sistemul preuniversitar vor să se vaccineze Ministerul Educației a transmis, vineri, un comunicat de presa prin care a anunțat ca 45,06% dintre angajații din invațamantul preuniversitar și-au declarat disponibilitatea de a se vaccina impotriva noului coronavirus, potrivit Edupedu. In total, 167.977 angajați din sistemul național de invațamant iși declara, in prima etapa de consultare, disponibilitatea de vaccinare. Pana in momentul de fața, la nivelul invațamantului preuniversitar, 45,06 % dintre angajați au declarat disponibilitatea de vaccinare raportat la totalul de 292.872 de angajați in sistemul de invațamant preuniversitar. In schimb,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

