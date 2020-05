Ministerul Economiei vrea sa aloce fonduri de un miliard de euro pentru companiile lovite de pandemie

Ministerul Economiei analizeaza posibilitatea de a acorda fonduri in valoare de un miliard de euro companiilor afectate de SARS-C0V-2, a anuntat luni ministerul pe pagina sa de Facebook.



"Un miliard de euro, fonduri de la Ministerul Fondurilor Europene ar putea intra in bugetul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri pentru a fi pusi la dispozitia companiilor din domeniile afectate de criza creata de pandemia de COVID-19", se mentioneaza in comunicat.



La o prima evaluare, aproximativ 350 de milioane de euro ar putea merge spre companiile din HoReCa si transporturi,…