“Proiectul legislativ urmareste desfiintarea actualului Program de Promovare a Exporturilor, care a dovedit grave disfunctionalitati in urma mai multor controale interne si semnalari ale Curtii de Conturi. Din anul 2002, Romania implementeaza un program de promovare a exporturilor (PPE) dirijat prin intermediul Ministerului Economiei, in baza OUG 120/2002. PPE este un instrument de subventii in administrarea Ministerului Economiei, cu finantare de la bugetul de stat. Prin PPE se subventioneaza partial sau total, in principal cheltuielile privind participarea la targuri internationale si organizarea…