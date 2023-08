Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Economiei, Antreprenoratului și Turismului va acorda finanțari nerambursabile operatorilor economici din stațiunile balneare și balneoclimatice care doresc sa realizeze investiții in infrastructura turistica, balneara, culturala, sportiva și de agrement, in limita unui plafon de 200.000 euro.…

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii romanești, inființate recent, care fac afaceri ca turismul, IT-ul, construcțiile, vor putea obține noi finanțari, de pana la 500.000 de lei fiecare, printr-un Program de accelerare a dezvoltarii IMM-urilor, propus oficial, miercuri, de Ministerul Economiei,…

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) solicita Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului alocarea de fonduri pentru promovarea Litoralului, precum si elaborarea unei strategii pentru participarea Litoralului romanesc la targurile internationale de turism.

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului isi propune ca in 2024 sa promoveze o schema multianuala mai consistenta din punct de vedere financiar care sa sprijine companiile care doresc sa treaca la economie circulara si sa devina din ce in ce mai prietenoase cu mediul, a declarat, joi,…

- Guvernul a adoptat recent un Memorandum prin care mandateaza Ministerul Economiei, in calitate de autoritate publica nationala cu atributii in domeniul politicilor industriale, sa identifice oportunitatile de finantare printr-un mecanism de schema de ajutor de stat pentru industria energointensiva,…

- Guvernul a adoptat joi un Memorandum prin care mandateaza Ministerul Economiei, in calitate de autoritate publica nationala cu atributii in domeniul politicilor industriale, sa identifice oportunitatile de finantare printr-un mecanism de schema de ajutor de stat pentru industria energointensiva, in…

- Guvernul a adoptat in ședința de astazi, 1 iunie 2023, Memorandumul prin care mandateaza Ministerul Economiei, in calitate de autoritate publica naționala cu atribuții in domeniul politicilor industriale, sa identifice oportunitațile de finanțare printr-un mecanism de schema de ajutor de stat pentru…

- „Vom lansa o noua schema de ajutor de stat pentru repornirea motoarelor industriei din Romania. Sprijinul de la stat va viza acoperirea costurilor suplimentare generate de cresterile preturilor la energie si gaz si transformarea in productie industriala verde prin electrificare si/sau utilizarea hidrogenului…