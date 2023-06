Stiri pe aceeasi tema

- Romanii nu au niciun motiv sa isi anuleze vacantele pe litoralul romanesc, spune Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, in contextul in contextul panicii legate de riscul aparției holerei dupa distrugerea barajului Nova Kahovka din Ucraina. Conform instituției, Institutul National de…

- „Am ajuns la finalul primei zile de lucru, in calitate de ministru al economiei, antreprenoriatului si turismului. La primele ore ale diminetii m-am intalnit cu colegul meu, Florin Spataru, pentru o trecere in revista a proiectelor gestionate pana acum, dar si pentru semnarea protocoalelor de predare…

- Salariul minim in Romania trebuie sa ajunga la 1.000 de euro si este posibil pana la inceputul anului 2025, a declarat, miercuri, dupa audierile din Parlament pentru functia de ministru al Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Radu Oprea. „Asa cum a spus si presedintele Marcel Ciolacu, salariul…

- Autoritațile din Romania monitorizeaza in aceste momente gradul de poluare din Marea Neagra, dupa distrugerea barajului din Ucraina, dat fiind faptul ca reziduurile ajunse in apa sunt periculoase. Iata care e situația pe litoralul romanesc!