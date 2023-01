Ministerul Economiei a oferit o prima reacție referitoare la retinerea de catre DNA a directorului ROMARM, Gabriel Tutu. Potrivit comunicatului de presa emis, institutia nu comenteaza ”faptele ce servesc unei anchete penale in desfasurare”. Conducerea interimara a ROMARM va fi asigurata de directorul economic, pana la clarificarea situatiei, a transmis ministerul. ”Avand in vedere informatiile aparute astazi in mass-media, referitoare la audierea si retinerea de catre DNA a directorului general ROMARM, Gabriel Tutu, va transmitem faptul ca Ministerul Economiei, respectiv conducerea autoritatii…