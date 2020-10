Stiri pe aceeasi tema

- Granturile pentru capital de lucru pot fi accesate incepand de joi, 22 octombrie, de la ora 10.00, a anuntat Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MMEMA). Potrivit sursei citate, este vorba despre masura 2 „Granturi pentru capital de lucru” din cadrul schemei de ajutor de stat instituita…

- Ministrul Economiei: 7.500 de solicitari au fost depuse in programul de microgranturi, in primele ore de la lansare. Cați bani sunt disponibili Un numar de 7.500 de cereri au fost depuse in primele doua ore de la debutul programului de microgranturi, a declarat, luni, ministrul Economiei, Energiei si…

- De luni, micii antreprenori se pot inscrie pentru microgranturi din fonduri europene. Microgranturile in suma fixa sunt de 2.000 euro pentru fiecare beneficiar. Formularul electronic de inscriere pentru obtinerea de microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile va fi activ pe link-ul granturi.imm.gov.ro,…