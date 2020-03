Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) a publicat in Monitorul Oficial nr. 248 din 25 martie a fost publicat Ordinul de ministru nr. 791/2020, care aproba metodologia de solicitare și eliberare a Certificatelor de Situație de Urgența pentru firmele care vor sa beneficieze de masurile…

- A. ASPECTE LEGISLATIVE Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Valcea face cunoscut ca, in temeiul O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor masuri in domeniul protecției sociale in contextul situației epidemiologice determinate…

- ”Da, am pregatit masuri care sa vina in sprijinul celor afectati de criza coronavirusului. O parte din aceste masuri vor putea fi accesate incepand de saptamana viitoare si, alaturi de colegii din Guvern, vom pregati si alte masuri”, anunta pe Facebook ministrul Economiei. Conform ministrului…

- "Guvernul a aprobat Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2. Actul normativ reglementeaza, printre…

- Certificatul de situatie de urgenta emis de Ministerul Economiei va fi necesar companiilor incepand din luna aprilie 2020, deoarece starea de urgenta a fost decretata in luna martie, a transmis, joi, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, intr-o postare online, potrivit…

- Guvernul a stabilit conditiile pentru intrarea in somaj tehnic si a reglementat depunerea online a documentelor pentru obtinerea unor beneficii sociale pe perioada starii de urgenta Guvernul a aprobat Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea…

- Guvernul a stabilit ca in timpul starii de urgenta, pentru perioada suspendarii contractului individual de munca din initiativa angajatorului, in cazul intreruperii temporare a activitatii, indemnizatia de care beneficiaza salariatii sa fie suportata din bugetul asigurarilor pentru somaj. Nivelul…