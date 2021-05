Stiri pe aceeasi tema

- Județul Maramureș a fost inclus de catre Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului intr-o noua ruta cultural–turistica dezvoltata pe plan național, denumita ”Meșteri populari și meșteșuguri tradiționale din Romania”. Din aceasta fac parte ruta cultural–turistica elaborata de Consiliul Județean…

- ”Se aproba conversia in actiuni a creantelor Societatii Avioane Craiova, operator economic din industria nationala de aparare la care statul este actionar majoritar, reprezentand obligatii fiscale principale in cuantum de 45.481.306 lei, datorate si neachitate la data intrarii in vigoare a prezentei…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului gestioneaza schema de ajutor de stat instituita prin OUG 130/2020, privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate…

- ​Hotarârea de guvern pentru funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) s-a publicat miercuri seara în Monitorul Oficial, iar acum instituția spune ca „din acest moment, pot veni banii care au fost bugetați” în anul 2021 pentru Masura 2…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului a anuntat miercuri ca 92% din bugetul sau de 6,6 miliarde de lei din acest an va fi folosit pentru ajutoare acordate sectorului privat, afectat de masurile impuse de stat pentru controlul pandemiei COVID 19, informeaza News.ro "Parlamentul…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a comparat vineri planul presedintelui SUA Joe Biden cu masurile facute de social-democrati in propriul program de guvernare. „Sunt sigur ca premierul Citu, scolit in Statele Unite, va iesi azi si va da de pamant cu #socialistii lui Biden”, a relatat Ciolacu, a scris Ciolacu,…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului a anunțat prin intermediul unui comunicat de presa ca prin schema de ajutor de stat instituita prin OUG 130 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, au fost transmise 29.250…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Claudiu Nasui, anunța ca se va schimba modul in care se vor face plațile din suma de un miliard de lei, aprobata ieri de guvern, ca sprijin pentru industria HoReCa. Astfel, solicitanții nu vor mai primi banii dupa principiul "primul venit primul…