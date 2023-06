Ministerul Economiei, mandatat să identifice oportunităţile de finanţare printr-un mecanism de schemă de ajutor de stat pentru industria energointensivă „Vom lansa o noua schema de ajutor de stat pentru repornirea motoarelor industriei din Romania. Sprijinul de la stat va viza acoperirea costurilor suplimentare generate de cresterile preturilor la energie si gaz si transformarea in productie industriala verde prin electrificare si/sau utilizarea hidrogenului produs din surse regenerabile de energie si a hidrogenului electrolitic. Este o masura necesara solicitata de marii consumatori afectati de crizele suprapuse din ultimii ani, crize care au dezechilibrat enorm piata industriala. Tocmai de aceea, in perioada imediat urmatoare, vom continua… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

