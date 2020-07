Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, prin Directia Generala Turism, da startul campaniei "Fii ambasadorul turismului romanesc!", o provocare digitala care isi propune sa sustina industria ospitalitatii, greu incercata in acest an, incurajand astfel romanii sa redescopere frumusetea…

- Exportatorii au cerut Ministerului Economiei reducerea pana la 500.000 euro a plafonului pentru acordarea ajutorului de stat catre investitori si lansarea de proiecte nationale de cercetare, potrivit unui comunicat al ministerului postat miercuri pe Facebook, noteaza Agerpres. Virgil-Daniel Popescu,…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, prin Directia Generala Turism, isi propune sa dezvolte in continuare parteneriatul turistic dintre Romania si Statul Israel.In acest sens, secretarul de stat Emil Razvan Pirjol a participat astazi, 10 iunie 2020, la o intalnire organizata in sistem…

- Tarom zboara catre litoral, din iulie. Ce rute noi introduce operatorul de stat, care sa sustina repornirea turismului romanesc Compania nationala aeriana Tarom a anuntat ca, incepand cu luna iulie, va introduce noi rute interne, care sa sustina repornirea turismului romanesc. "Aviaţia şi…

- Prioritatea absoluta in acest moment o reprezinta diminuarea impactului crizei si sporirea ponderii turismului in economia nationala, considera Emil-Razvan Pirjol, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri - Directia Generala Turism. "Cred ca o prioritate absoluta in…

- Igiena si alimentele vor fi piloni importanti in revitalizarea ecosistemelor turistice pentru ca trebuie sa redam increderea turistilor in destinatiile romanesti, considera Emil-Razvan Pirjol, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri - Directia Generala Turism. Pe de…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, prin Directia Generala Turism, a lansat miercuri aplicatia dedicata operatorilor economici din turism, in vederea inventarierii sumelor achitate in avans, aferente pachetelor de servicii de calatorie si serviciilor turistice independete inca neexecutate.…