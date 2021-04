Stiri pe aceeasi tema

- Zimbabwe va incepe ”in curand” sa vanda drepturile de vanatoare pentru impușcarea a pana la 500 de elefanți pe cale de dispariție, din cauza scaderii veniturilor din turism, pe fondul pandemiei de coronavirus, informeaza CNN. ”Mancam ceea ce omoram. Avem un buget de 25 de milioane de dolari pentru operațiunile…

- In martie 2020, Romarm anunta ca va produce local echipamente sanitare. Anuntul era facut pe fondul debutului pandemiei de COVID-19, care a dus la o criza internationala majora de masti de protectie sanitara, combinezoane si alte materiale necesare sistemului medical. La acel moment, cel mai mare furnizor…

- De un an de zile, Rusia are granițele inchise, dar pandemia a stimulat turismul intern. Daca in trecut preferau Alpii elvețieni sau austrieci, acum schiaza in Caucaz. Luna martie este una dintre cele mai aglomerate și zeci de mii de ruși redescopera locuri noi, la ei in țara.

- Premierul Florin Cițu a venit pe jos la birou, pentru a marca demararea campaniei Ministerului Mediului, „Vinerea Verde”: „Exclusiv pe jos. Fac foarte des acest lucru”. „Fac acest lucru foarte des. (...) Am venit exclusiv pe jos și am facut 15 minute. Nu este frig”, spune Florin Cițu.…

- Apar noi detalii despre trimiterea in judecata a lui Sica Dumitrescu (28 de ani), unul dintre fiii lui Ilie Dumitrescu, pentru trafic de cocaina. Procurorii DIICOT ar fi incheiat pe 24 februarie rechizitorul prin care Sica, fost fotbalist, și inca o persoana ar fi acuzați de trafic intern de droguri…

- Moștenitorii scriitorului Duiliu Zamfirescu au donat Consiliului Județean Vrancea casa și terenul din Varteșcoiu, imobile care au aparținut strabunicului lor, celebrul autor al romanului ”Viața la țara”. Anunțul a fost facut ieri in cadrul unei conferințe de presa susținuta de președintele Catalin Toma…

- La o zi dupa excluderea senatoarei Diana Șoșoaca din partid, copreședintele AUR George Simion reacționeaza public. Și iși anunța susținerea pentru aceasta, in ciuda desparțirii.„Un caz aparte este cel al Dianei Șoșoaca. Eu i-am propus Dianei sa candideze pe listele AUR la Iași și venisera mulți sa-i…

- Socialiștii vor prezenta in Parlament un nou proiect de lege privind funcționalitatea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova in luna februarie. Anunțul a fost facut astazi in cadrul unui briefing de presa, la care au participat Vlad Batrancea, Bogdan Țirdea și Vasile Bolea. „Noi nu trebuie sa inventam…