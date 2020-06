Stiri pe aceeasi tema

- ”Programul de promovare a exportului privind participarea operatorilor economici la targuri si expozitii internationale in strainatate, organizarea de misiuni economice in strainatate si realizarea de studii de piata si pe produse”, a informat Ministerul Economiei. Bugetul total aprobat in Legea Bugetului…

- "Programul de promovare a exportului privind participarea operatorilor economici la targuri si expozitii internationale in strainatate, organizarea de misiuni economice in strainatate si realizarea de studii de piata si pe produse", a informat Ministerul Economiei. Bugetul total aprobat in…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a adoptat, prin Ordin al Ministrului, implementarea schemelor de ajutor de minimis pentru acțiunile din Programul de promovare a exportului privind participarea operatorilor economici la targuri și expoziții internaționale in strainatate, organizarea…

- Emil-Razvan Pirjol, secretarul de stat din Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri responsabil cu turismul, spune ca la nivelul institutiei au fost centralizate seturi de propuneri procedurale de operare pentru hoteluri si restaurante, care vizeaza momentul redeschiderii, care vr fi puse…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) a decis prelungirea cu trei luni, pana la 28 septembrie 2020, a perioadei pana la care beneficiarii programului Start-Up Nation pot depune cererile de plata/rambursare aferente dosarelor de finantare admise in limita bugetului. …

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a decis prelungirea cu trei luni a perioadei pana la care beneficiarii programului Start-Up Nation pot depune cererile de plata/rambursare aferente dosarelor de finanțare admise in limita bugetului. Conform prevederilor Ordinului Ministrului Economiei,…

- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, declara ca Programul de Promovare a Exportului s-a derulat in primele luni ale anului in conformitate cu programarea agreata impreuna cu membrii Consiliului de Export. In condițiile in care pandemia de coronavirus a afectat majoritatea…

- Programul de Promovare a Exporturilor va fi analizat, regandit si adaptat cu solutii pertinente la noile conditii, dupa iesirea Romaniei din starea de urgenta, respectand, in acelasi timp, masurile adoptate de tarile partenere in derularea acestui program, a declarat ministrul Economiei, Virgil Popescu.…