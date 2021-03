Stiri pe aceeasi tema

- Hotararea de Guvern 315/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial. Guvernul a adoptat actul inca din 10 martie 2021. Potrivit Hotararii de Guvern, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si…

- Guvernul a adoptat actul inca din data de 10 martie.Potrivit HG, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, instituție condusa in prezent de Claudiu Nasui (USR-Plus), va actiona in patru mari directii, respectiv in ceea ce privește schemele de ajutor de stat pentru sustinerea mediului privat,…

- "Ministerul Economiei va functiona de-acum ca un tot coerent si unitar pentru a-si atinge cele patru mari obiective. Nu va mai fi o contopire a trei ministere (Ministerul Economiei, Ministerul Mediului de Afaceri, Comertului si Antreprenoriatului si Ministerul Turismului). Avem oameni profesionisti…

- Parlamentul Romaniei a adoptat Legea Bugetului pe anul 2021. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului are alocat pentru acest an un buget de aproape doua ori mai mare decat anul trecut, creditele bugetare aprobate totalizand 6,6 miliarde de lei.

- "In urma numeroaselor solicitari din partea mediului de afaceri, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului subliniaza ca platile pentru Masura 2 'Granturi pentru capital de lucru' vor incepe imediat ce Bugetul 2021 va fi votat de Parlament si va aparea in Monitorul Oficial", a informat…

- Platile pentru Masura 2 "Granturi pentru capital de lucru" vor incepe imediat ce Bugetul 2021 va fi votat de Parlament si va aparea in Monitorul Oficial, a anuntat, luni, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului.

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului a anuntat luni ca platile pentru Masura 2 "Granturi pentru capital de lucru" vor incepe imediat ce Bugetul 2021 va fi votat de Parlament si va aparea in Monitorul Oficial, anunța AGERPRES. MEAT a precizat ca anuntul vine in urma numeroaselor…

- Ca urmare a discuțiilor din ultimele saptamani, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului are placerea sa anunțe ca, pentru prima oara, cheltuiala cu TVA de plata este eligibila pentru a fi platita prin granturile acordate prin Masura 1 și Masura 2 (OUG 130/2020), potrivit unui comunicat…