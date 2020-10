”Astazi, 21 octombrie, a avut loc prima intalnire a Comandamentului Energetic de Iarna gestionat de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. In cadrul acesteia, s-au trecut in revista stadiul pregatirilor de iarna si masurile interprinse de operatorii economici din sectorul energetic care au obligatii in acest sens. Astfel, s-a constatat ca masurile obligatorii privind nivelul de siguranta si securitate sunt indeplinite, nivelul stocurilor de gaze naturale si carbune, precum si nivelul lacurilor de acumulare aflandu-se in parametri corespunzatori: In depozitele de stocare a gazelor…