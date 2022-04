Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a aprobat joi Hotararea de Guvern privind bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 al Companiei Nationale Romarm, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei. ”Masurile propuse de prezentul act normativ vizeaza cresterea veniturilor totale cu 97,83%, de la 145.290.000 lei…

- Zece companii din industria apararii vor fi scutite de plata obligațiilor fiscale in cuantum total de 106,195 milioane de lei, conform unui proiect de Ordonanța de Guvern. Proiectul de act normativ vizeaza numai operatorii economici cu capital integral de stat din industria naționala de aparare care…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, s-a intalnit, luni, cu directorii companiilor din industria de aparare care functioneaza in subordinea ministerului si le-a transmis ca este nevoie de o strategie de dezvoltare. ”Banii alocati anul acesta de la bugetul de stat, o suma record, trebuie investiti, nu…

- ”V-am chemat la Ministerul Economiei pentru ca impreuna sa gandim strategia de dezvoltare! Acesta este mesajul pe care l-am transmis astazi directorilor companiilor si societatilor industriei de aparare din subordinea Ministerului Economiei. Banii alocati anul acesta de la bugetul de stat, o suma record…

- "In acest moment, industria de aparare lucreaza" Florin Spataru. Foto: Ministerul economiei RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - - Emisiunea: "Apel matinal" - Realizator: Catalin Cîrnu -Daca am încerca sa parafrazam dictonul latin "Când armele zangane lânga…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, a declarat ca una dintre prioritațile principale ale ministerului pe care-l conduce este construcția de la zero a unei fabrici de pulberi in țara noastra. “”Constructia unei fabrici de exploziv de la zero este una dintre investitiile prioritare pe care le vizez,…

- “Traditia Romaniei in industria de aparare reprezinta un atu pentru repornirea motoarelor acestui sector economic. Am fost, astazi, intr-o vizita de lucru, in judetul Brasov, la Pirochim Victoria si la Fabrica de Pulberi Fagaras, unde am discutat cu directorii acestor societatii despre planul investitional…

- Datoriile restante ale companiilor din industria de aparare deținute de stat vor fi diminuate, conform unui proiect de OUG elaborat de Ministerul Energiei. Pe lista sunt zece societați – Uzina Mecanica București, UM Plopeni, Automecanica Moreni, Metrom, Tohan SA, Fabrica de Pulberi Fagaraș, Pirochim…