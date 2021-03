Fosta soție a pesedistului Georgian Pop, răsplătită de USR PLUS cu o funcție grea

Alina Pop a fost numita in functia de secretar de stat la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, luni, in Monitorul Oficial. Pop era pana in acest moment consilier local… [citeste mai departe]