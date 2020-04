Ministerul Economiei a lansat o aplicatie pentru firmele din turism: Se inventariaza sumele incasate in avans

Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, prin Directia Generala Turism, a lansat miercuri aplicatia dedicata operatorilor economici din turism, in vederea inventarierii sumelor achitate in avans, aferente pachetelor de servicii de calatorie si serviciilor turistice independete inca neexecutate.



Aceasta poate fi accesata aici, sectiunea Forumulare (Formulare operatori economici din turism).



"Asa cum am promis, astazi a fost lansata aplicatia prin intermediul careia toate agentiile de turism si unitatile de cazare din Romania pot raporta totalitatea platilor facute…