Ministerul Economiei a înlocuit Consiliul de Administraţie al societăţii Mamaia SA “Ca urmare a expirarii mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Mamaia SA, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita in data de 25 martie 2021, a hotarat numirea unor noi membri pentru o perioada de patru luni, selectati din baza de CV-uri primita ca urmare a apelului facut de MEAT catre asociatiile profesionale”, arata ministerul intr-un comunicat. Astfel, noii membri numiti ai Consiliului de Administratie sunt: Mosoiu Georgiana-Narcisa, care are o experienta manageriala in domeniul hotelier de peste 10 ani, cunoscator al pietei locale (profil… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- “Ca urmare a expirarii mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Nationale a Sarii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita in data de 29 martie 2021, a hotarat numirea unor noi membri pentru o perioada de 4 luni, cu posibilitate de prelungire. Criteriul…

- “Obiectivul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) este sa numeasca in consiliile de administratie profesionisti potriviti provocarilor pe care le intampina fiecare companie in parte, in scopul asigurarii activitatilor de supraveghere si conducere administrativa a acestor companii.…

- “Aprobarea admiterii la tranzactionare a actiunilor societatii pe piata principala reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti, la Categoria Standard, prin transferul de pe piata AeRO, si imputernicirea Consiliului de Administratie sa stabileasca, in limitele legii, data, precum si toate…

- Reprezentanti din partea Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT), Bursei de Valori Bucuresti (BVB) si Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) participa, marti, in cadrul unei videoconferinte de specialitate cu tema…

- Compania One United Properties, dezvoltator imobiliar de proiecte rezidentiale, de birouri si mixte din Bucuresti, si-a anuntat intentia de a se lista pe Piata Principala a Bursei de Valori Bucuresti. ”Compania One United Properties, dezvoltator imobiliar de proiecte rezidentiale, de birouri…

- Luminita –Doina Kohalmi –Szabo, fosta consiliera a Elenei Udrea, cand era ministru al Turismului, a fost numita administrator provizoriu al Conpet, incepand cu 8 aprilie, potrivit unui anunt publicat de transportatorul national de titei pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB), noteaza news.ro.…

- Ieri a fost postat pe portalul Bursa de Valori Bucuresti un comunicat privind "alegerea presedintelui Consiliului de Administratie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. si stabilirea componentei comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Administratie S.N.G.N. ROMGAZ S.A".In acest sens Romgaz informeaza actionarii…