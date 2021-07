Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) a obtinut toate avizele aferente finantarii Masurii 2 - Granturi de capital de lucru si va debloca a treia transa de plati din aceasta schema de ajutor de stat din fonduri UE, in valoare de 241 de milioane de euro.



Potrivit unui comunicat al MEAT, ministrul de resort, Claudiu Nasui, a semnat joi ordinul privind procedura care deblocheaza platile, care a aparut in Monitorul Oficial. Ministerul va incepe de vineri sa trimita contractele catre beneficiari.



"Atentionam beneficiarii sa semneze in timp util contractele…