Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri Emil-Razvan Pirjol a declarat vineri ca o promovare a turismului romanesc fara o constanta pregatire a pietei in sine nu este utila, referindu-se, printre altele, la infrastructura si servicii. "Ideea de promovare pentru Romania…

- Sistemul national de transport gaze si energie electrica functioneaza in parametrii normali, iar Romania nu se confrunta cu probleme deosebite in acest moment, a afirmat miercuri secretarul de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Niculae Havrilet. "Evaluarea facuta…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a anuntat, joi, ca nu exista probleme privind asigurarea cu gaze naturale a consumatorilor in perioada de iarna 2019 - 2020.Productia interna in Romania este de aproximativ 28 milioane mc/zi, iar stocul de gaze naturale inmagazinate in…

- Cornel Catalin Bulf a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, printr-o decizie a premierului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata marti in Monitorul Oficial. Cornel Catalin Bulf este liderul organizatiei de Arges a Partidului Miscarea Populara,…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a anuntat va prelua de la Comisia Nationala de Prognoza atributiile cu privire la schema de ajutor de stat pentru sprijinirea industriei cinematografice. Pe langa faptul ca programul va continua, el va fi si extins, sustine ministrul. Note interne…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri va vota impotriva acordarii de dividende suplimentare din partea Nuclearelectrica, pentru a pastra optiunea ca producatorul de energie sa realizeze un nou reactor nuclear la Cernavoda din surse proprii, a declarat ministrul de resort, Virgil Popescu,…

- Noul minister al Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, condus de Virgil Popescu, are, conform noii organigrame, opt secretari de stat, dar pana acum a fost numit numai unul singur - Razvan Pirjol, responsabil pentru domeniul turismului....

- Niculae Havrilet a renuntat, marti, la functia de membru al Consiliului de Administratie al companiei Electrica, pe care o detinea din februarie 2019, ca urmare a desemnarii sale in postul de secretar de stat in cadrul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, potrivit Agerpres.Conform…