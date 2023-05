Stiri pe aceeasi tema

- Clubul de Presa a luat act de un proiect de hotarare de Guvern aflat foarte aproape de faza de aprobare, prin care Ministerul Digitalizarii intenționeaza sa-i largeasca atribuțiile, astfel incat sa poata controla mediul online. Cu alte cuvinte, toate postarile online devin vulnerabile, in masura in…

- "Cu alte cuvinte, toate postarile online devin vulnerabile, in masura in care birocrații din Ministerul Digitalizarii ajung la concluzia ca informațiile și comentariile distribuite sunt neconforme cu linia oficiala. In final, responsabilii Ministerului Digitalizarii pot șterge de pe internet postarile…

- Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al Guvernului, a declarat miercuri ca in sedinta Executivului s-a aprobat actul normativ care modifica legislatia privind acordarea de sprijin si asistenta umanitara pentru ucrainenii proveniti din zona conflictului armat, care modifica cuantumul sumelor forfetare…

- Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al Guvernului, a declarat miercuri ca in sedinta Executivului s-a aprobat actul normativ care modifica legislatia privind acordarea de sprijin si asistenta umanitara pentru ucrainenii proveniti din zona conflictului armat, care modifica cuantumul sumelor forfetare…

- Ghenadi Gudkov, fost ofițer in KGB-ul sovietic și opozant politic al regimului Putin, a afirmat, intr-un interviu pentru presa franceza, ca razboiul Rusiei impotriva Ucrainei nu se va sfarși odata cu o eventuala infrangere militara. ”Razboiul nu se va termina prin victoria militara a Ucrainei. Razboiul…

- Activitatea influencerilor din Franța va fi reglementata. Ce inseamna acest lucru! Activitatea influencerilor din Franța a intrat in atenția Guvernului, care și-a propus reglementarea activitaților comerciale desfașurate de aceștia in mediul online. Anunțul a fost facut chiar la inceputul acestei saptamani…

- Protestele polițiștilor, incepute pe 21 martie, continua și sambata, 25 martie, chiar in Piața Victoriei, in fața Guvernului. Pe 25 martie oamenii legii sarbatoresc Ziua Poliției Romane, prilej cu care premierul, care nu i-a primit pana acum la discuții pe protestatari, le ureaza, prin intermediul unui…

- Prefectul Radu Roca a convocat astazi o conferința de presa pentru a prezenta sinteza activitații instituției la un an de la preluarea mandatului. Alaturi de prefect au participat cei doi subprefecți, Romeo Pop și Altfatter Tamas precum și directorul de cancelarie Radu Iancu și secretarul general Cosmin…