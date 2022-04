Stiri pe aceeasi tema

- Posturi la stat cu salarii de pana la 4.000 de euro, scoase la concurs. Ministerul Digitalizarii face angajari Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii recruteaza experti in domeniul IT&C pentru implementarea reformelor si investitiilor asumate de Romania in acest domeniu prin Planul National…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii anunta ca recruteaza experti in domeniul IT&C pentru implementarea reformelor si investitiilor asumate de Romania in acest domeniu prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Salariile sunt de pana la 4000 de euro net, iar specialistii vor…

- Premierul Nicolae Ciuca a evidentiat, vineri, ca primul miliard de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta a fost deja accesat, iar din aceste fonduri, prin intermediul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, autoritatile publice vor derula programe de eficientizare…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, joi seara, ca toate cele 24 de ținte și jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) asumate de Romania pentru primul trimestru au fost indeplinite. „Toate cele 24 de ținte și jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) asumate pentru…

- In ceea ce privește majorarea pensiilor, Dan Vilceanu susține ca dupa 2026, Romania nu trebuie sa se mai raporteze la Planul Național de Redresare și Reziliența.Potrivit angajamentelor luate, totalul cheltuielilor cu pensiile trebuie sa nu depașeasca plafonul de 9,4% din PIB. „Dintr-un total de 24 de…

- Ieri, conducerea Asociației Municipiilor din Romania (AMR) a participat la o intalnire gazduita de Reprezentanța Comisiei Europene in Romania (CE), iar sesiunea de discuții s-a axat pe modalitați comune de acțiune privind Planul Național de Redresare și Reziliența. La dezbatere, din partea AMR, au participat…

- Romania este „in calendar” cu indeplinirea tintelor asumate in Planul National de Redresare si Rezilienta pana la data de 31 martie, a declarat, miercuri, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, care a subliniat ca prima cerere de plata care va fi depusa in luna mai are legatura…

- Dan Carbunaru a precizat ca reforma pensiilor ramane un obiectiv cat se poate de important in cadrul PNRR. Mesajul purtatorului de cuvant al Executivului vine dupa ce ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, in exclusivitate, la Realitatea PLUS, ca va iniția renegocierea PNRR pe pensii și ca ar avea…