- Posturi la stat cu salarii de pana la 4.000 de euro, scoase la concurs. Ministerul Digitalizarii face angajari Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii recruteaza experti in domeniul IT&C pentru implementarea reformelor si investitiilor asumate de Romania in acest domeniu prin Planul National…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii (MCID) are in plan realizarea sistemului integrat de eHealth si telemedicina, care va duce la o redimensionare si standardizare a platformei informatice din asigurarile de sanatate, a afirmat Marius-Viorel Posa, subsecretar de stat in MCID. Fii…