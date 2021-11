Stiri pe aceeasi tema

- Transportul public de calatori din municipiile Iasi, Targu Mures, Tulcea si din judetul Neamt se va desfasura in conditii moderne, prietenoase cu mediul, ca urmare a finalizarii, de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei MDLPA , a procedurii de atribuire a achizitiei publice…

- Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru o noua sala polivalenta și a publicat marți, in Monitorul Oficial, o hotarare in acest sens. Conform documentului oficial, este vorba de obiectivul de investiții „Sala sport polivalenta 5.000 locuri” in municipiul Constanța, județul Constanța,…

- Peste 310 milioane de lei au fost alocați din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului, pentru energie termica in sistem centralizat. Cei mai mulți bani merg la Timișoara – aproape 54 de milioane, in vreme ce Capitala nu primește fonduri din aceasta alocare. Guvernul a aprobat, in ședinta…

- In ședința de consiliu local de la sfarșitul lunii octombrie 2021, a fost aprobat devizul general și cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții „Modernizare strazi in localitatea Bistra, comuna Bistra, județul Alba”. Finanțarea va fi accesata prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”.…

- TREI creșe noi vor fi construite in Alba Iulia: Unde vor fi amplasate și cați copii vor putea gazdui TREI creșe noi vor fi construite in Alba Iulia: Unde vor fi amplasate și cați copii vor putea gazdui Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a anunțat, prin intermediul paginii sale personale…

- Data: Septembrie 2021 POP INDUSTRY S.R.L. anunta inceperea activitatilor proiectului “Cresterea competitivitatii societatii POP INDUSTRY SRL prin achizitie de utilaje“ Cod SMIS 139293. Proiectul este finanțat prin Regio Programul Operational Regional 2014–2020, care este implementat la nivel național…