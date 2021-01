Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a decis, printr-un ordin, ca in MDLPA sa nu se mai foloseasca sigiliul sau stampila, certificarea autenticitatii si forta juridica a actelor fiind date de semnatura ministrului ori a persoanei competente, informeaza Agerpres.

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat ca in bugetul ministerului nu exista fonduri pentru o eventuala finantare a organizarii centrelor locale de vaccinare anti-COVID-19, deoarece nu exista buget aprobat pe 2021, informeaza Agerpres.

- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, susține ca procesul de descentralizare va fi reluat, dupa ce, in opinia sa, acesta nu a mai constituit o prioritate in ultima perioada. Citește și: Guvernul Cițu vrea sa inghete venituri in 2021: indemnizația de hrana, sporuri, prime, salariile profesorilor,…