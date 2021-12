Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local Deva a aprobat, marți, 28 decembrie 2021, o hotarare care prevede majorarea, de la 1 ianuarie 2022, a plafonului pana la care persoanele varstnice pot beneficia de SERVICII GRATUITE de ingrijiri la domiciliu, care urmare a modificarii nivelului indemnizației sociale pentru pensionari…

- Parlamentul ungar a aprobat marti o crestere a impozitarii marilor lanturi de hipermarketuri, majoritatea straine, care in plus vor fi obligate sa predea pentru actiuni sociale destinate persoanelor nevoiase alimentele care expira in 48 de ore, informeaza Digi24 . Conform noii legi, pentru lanturile…

- Directia Generala de Asistenta Sociala și Protecția Copilului Brașov, in parteneriat cu Asociația Pacienților cu Boli Cronice „Restart la Viața” București, vine in intampinarea persoanelor aflate in suferința, fizica dar mai ales emoționala, prin organizarea de grupuri de sprijin pentru persoanele diagnosticate…

- Guvernul Romaniei a aprobat, in ședința de miercuri, indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui bazin de inot in municipiul Vatra Dornei (jud. Suceava). Complexul va fi construit pe un regim de inalțime D+P+1E (demisol+parter+etaj), cu o suprafața desfașurata de 4.879,80 mp și va beneficia…

- Un incendiu a izbucnit, joi, la o anexa a Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Pojorata, județul Suceava. Flacarile s-au propagat la proprietatea invecinata și au aprins un foișor, dar nu au fost inregistrate victime, transmite Mediafax. Potrivit ISU Suceava, incendiul…

- Asociatia Filantropia Ortodoxa Alba Iulia a obținut finanțarea Proiectului „PAS CU PAS – Recuperare pentru integrare”, din partea Autoritații Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii și Adopții din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Proiectul a demarat la 12 octombrie,…

- Copiii timișeni cu dizabilitați vor beneficia de servicii de recuperare de calitate. Consiliul Județean Timiș a semnat ordinul de incepere pentru construirea unui centru destinat acestora, ce va funcționa in cadrul Centrului de Resurse și Asistența Educaționala „Speranța”, unitate de invațamant aflata…