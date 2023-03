Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a publicat lista primelor 50 de proiecte de cadiri cu risc seismic ridicat ce vor fi reabilitate cu bani de la stat. Cele mai multe sunt din București. Potrivit Ministerului Dezvoltarii, 19 institutii de invatamant, 13 edificii socio-culturale, 11 blocuri de locuinte, 4 cladiri administrative…

- Cladirile sunt din Bucuresti, Arges, Botosani, Brasov, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Ilfov, Neamt, Prahova, Timis, Tulcea, Vaslui si Vrancea, iar suma totala solicitata pentru consolidarea lor este de 738 milioane de lei.”In urma includerii pe Ordinul de ministru, beneficiarii…

- * Prahova – pe lista Pompierii si celelalte structuri si autoritati implicate in gestionarea situatiilor generate de vremea rea au intervenit, in ultimele 24 de ore, in 123 de localitati din 18 judete – Arges, Bacau, Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Dambovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Hunedoara, Ilfov,…

- Vremea in Capitala se va mentine inchisa, va ninge moderat cantitativ, iar vantul va sufla slab si moderat, potrivit prognozei speciale emisa sambata ANM. Conform meteorologilor, pana duminica la ora 10:00, in Bucuresti va ninge moderat cantitativ, in medie se vor acumula 10 l/mp, iar vantul va sufla…

- Specialiștii de la ANM au transmis, in dimineața zilei de luni, 9 ianuarie 2023, mai multe avertismente meteo de vant, ceața și polei. Pana la ora 11 dimineața, vor fi intensificari ale vantului, cu rafale care vor depasi 55 – 60 km/h, in zone din judetele Constanta si Tulcea. Apoi, tot luni, pana la…