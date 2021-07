Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA) a virat suma de 134.748.112,60 lei, in vederea decontarii facturilor pentru 213 obiective de investitii realizate prin etapele I si II ale Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL). Potrivit unui comunicat al MDLPA transmis…

- “Guvernul a aprobat si o alta Ordonanta de urgenta pentru rezolvarea problemei finantarii proiectelor existente astazi valabil incheiate in Fondul de Dezvoltare si Investitii. Este vorba despre un fond in care mai exista 99 de contracte in executie. Conform legislatiei in vigoare, se deconteaza lucrarile…

- Toamna anului 2021 va insemna punctul final al unei lucrari de infrastructura pe care locuitorii comunei Livezile au asteptat-o zeci de ani: construirea unui pod nou in punctul denumit „Bodogai”, peste raul Aiud. Executia proiectului a inceput in trimestrul intai al acestui an, odata cu predarea amplasamentului…