- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a semnat 10 noi contracte de finantare, in valoare totala de 17.408.729,11 lei, prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, coordonat de MDLPA. Dintre acestea, patru proiecte vizeaza eficientizarea energetica si modernizarea…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației a publicat astazi Ghidurile de #Finanțare pentru proiectele prin PNRR care vizeaza Componenta C5 – “Valul Renovarii” – și Componenta C10 – “Fondul Local”, transmite Simona Bucura Oprescu( PSD Argeș). Ghidurile conțin datele necesare, precum…

- Guvernul a aprobat, miercuri, suplimentarea bugetului Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei cu suma de 100 de milioane de lei pentru continuarea proiectelor finantate prin Programul National de Dezvoltare Locala, etapele I si II.

- Programul Operațional Regional 2014 – 2020, gestionat de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, a depașit ținta de absorbție stabilita pentru anul 2021, ca urmare a transmiterii, catre Comisia Europeana,…

- Societatea Art Papel Group SRL, cu sediul in Municipiul Timișoara, Str. Jean Monet, nr. 27, județul Timiș, Romania, a derulat in perioada 23.03.2021 – 31.12.2021 proiectul intitulat „Dezvoltarea activitații secției de finisaj in cadrul ART PAPEL GROUP SRL prin achiziția de echipamente performante”,…

- Un numar de 81 de autobuze electrice vor fi livrate in municipiile Alexandria, Braila, Constanta, Drobeta-Turnu Severin, Focsani, Lugoj si Slobozia, ca urmare a finalizarii de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a procedurii de atribuire a achizitiei, prin Programul Operational…

- Guvernul a aprobat, vineri, alocarea a 476,5 milioane de lei, din Fondul de rezerva bugetara, pentru acoperirea unor cheltuieli in 105 unitati administrativ-teritoriale. “Hotararea privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul…