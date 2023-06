Potrivit unui comunicat de presam transmis de Ministerul Dezvoltarii, contractele semnate vizeaza reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere, infiintarea sau extinderea sistemelor de alimentare cu apa si a retelelor de canalizare, precum si construirea sau modernizarea unor poduri. Cu aceste proiecte, numarul contractelor semnate, pana in prezent, in cadrul Programului National de Investitii “Anghel Saligny”, se ridica la 1.388, in valoare totala de 15.486.303.369,08 lei.